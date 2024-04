Norah Jones lança o elogiado "Visions". Ouça o novo álbum da cantora! Com arranjos simples e explorando o melhor da música americana, nono álbum da artista é uma agradável surpresa

Neste dia internacional da mulher, Norah Jones está lançando seu merecidamente elogiado novo álbum. "Visions" é o nono trabalho da cantora e já merece ser considerado um dos destaques musicais deste início de ano.

Composto por 12 canções escritas em sua maioria por ela ao lado de seu produtor Leon Michels, "Visions" é marcado por influências do melhor da música americana: há soul e R&B, pop dos anos 60, folk e um pouco de country espalhado pelas faixas, todas com arranjos discretos e sempre eficientes que dão um toque atemporal para o material.

Com média 8 no Metacritic, "Visions", deve agradar fãs, pessoas que ouviram a cantora no início deste século e acabaram perdendo o contato com a artista e mesmo quem nunca acompanhou o seu trabalho.

Ouça:

"Visions" tem as seguintes músicas:

1 - "All This Time"

2 - "Staring At The Wall"

3 - "Paradise"

4 - "Queen Of The Sea"

5 - "Visions"

6 - "Running"

7 - "I Just Wanna Dance"

8 - "I'm Awake"

9 - "Swept Up in the Night"

10 - "On My Way"

11 - "Alone With My Thoughts"

12 - "That's Life"

