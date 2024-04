Nova música do Bon Jovi será lançada nesta quinta-feira. Ouça um trecho! "Legendary" será a primeira prévia do novo álbum dos americanos

A celebração dos 40 anos do lançamento do primeiro disco do Bon Jovi não será marcada apenas por nostalgia. A banda se preapra para lançar um novo álbum e o primeiro aperitivo será conhecido nesta quinta-feira, dia 14.

Jon Bon Jovi.

Nela o vocalista diz estar muito animado com o novo disco, que é o melhor deles em 20 anos e que os fãs irão adorá-lo. Ao final o vocalista fala "Bon Jovi Forever, baby", indicando que "Forever" ("para sempre") será o nome do disco.

Finalmente, há o anúncio do primeiro single, "Legendary", e um trecho da música.

Veja:

