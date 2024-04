Novo álbum de Ariana Grande terá música com participação da avó da cantora "Eternal Sunshine" será lançado no dia 8 de março

Crédito foto: Instagram @arianagrande

Ariana Grande usou o seu Instagram para liberar o tracklist definitivo de "Eternal Sunshine", seu novo álbum, que será lançado na sexta-feira 8 de março. A artista já vinha revelando alguns títulos aos poucos nas últimas semanas. Agora, um vídeo com uma lista de músicas escritas à mão foi postado e é possível ter uma ideia mais completa do que vem por aí.

A se julgar pelos títulos, o trabalho será bastante pessoal, com muitas músicas tratando da complexidade das relações amorosas - "Não Quero Terminar Novamente", "Imperfeita Para Você", "O Garoto É Meu" e "Queria Odiá-lo", estão entre as canções.

Até agora, apenas a dançante "yes, and?" foi lançada como single e isso não deve mudar. A artista não pretende liberar mais nenhuma música de "Eternal Sunshine" antes de seu lançamento. Grande considera este um trabalho conceitual e que, por isso, ele deve ser ouvido por inteiro para ser melhor compreendido.

Confira o tracklist:

2. "Bye"

3. "Don't Wanna Break Up Again"

4. "Saturn Returns Interlude"

5. "Eternal Sunshine"

6. "Supernatural"

7. "True Story"

8. "The Boy Is Mine"

9. "yes, and?"

10. "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)"

11. "I Wish I Hated You"

12. "Imperfect for You"

13. "Ordinary Things" (feat. Nonna)

