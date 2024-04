Olivia Rodrigo inicia sua turnê. Veja o setlist e trechos do show! Sem covers, cantora está mostrando praticamente a íntegra de seu repertório

A "GUTS World Tour", primeira grande turnê de Olivia Rodrigo, teve início neste final de semana com dois shows nos EUA: um em Palm Springs, na Califórnia, na sexta, e outro no em, Phoenix, Arizona, no dia seguinte,

A artista que acabou de completar 21 anos já tinha feito uma excursão para divulgar "Sour", seu disco de estreia, mas, naquele momento, ela optou por concertos mais simples, projetados para espaços menores, ao invés de cair na estrada com uma grande produção, e uma performance criada para arenas e estádios, como a vista agora.

obsessed" que entra na parte final do espetáculo, e mais nove tiradas de "SOUR".

Com um número maior de canções próprias, ela não sentiu a necessidade de incluir covers no repertório, como fez em seu primeiro giro. Essas músicas são mostradas em três blocos, mais o bis

Confira o setlist e trechos do show:

"bad idea right?"

"ballad of a homeschooled girl"

"vampire"

"traitor"

"drivers license"

"teenage dream"

Segundo Ato

"pretty isn't pretty"

"love is embarrassing"

"making the bed"

"logical"

"Enough For You"

"lacy"

"jealousy, jealousy"

"happier"

"favorite crime"

"deja vu"

"the grudge"

Terceiro Ato

"Brutal"

"obsessed"

"all-American bitch"

Bis

"Good 4 u"

"get him back!"

Fonte: Vagalume