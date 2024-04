Olivia Rodrigo vai lançar edição deluxe de "GUTS" nesta sexta-feira!

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Seis meses depois de ter chegado às lojas, finalmente a edição deluxe de "GUTS", o segundo álbum de Olivia Rodrigo será lançada. A cantora confirmou que a versão ampliada do LP, batizada como "GUTS Spilled", poderá ser ouvida nesta sexta-feira (22).

Vagalume Vagalume (Vagalume)

obsessed", "scared of my guitar", "stranger" e "girl I've always been" já lançadas em vinil, o trabalho terá também a nova "So American”, escrita e gravada depois que "GUTS" já estava terminado.

Olivia fez o anúncio de uma maneira divertida durante o show que fez ontem, 19, em Chicago. Na hora da música final do concerto, "get him back!", ela e suas dançarinas surgiram com cartazes trazendo o nome das faixas extras e a data de lançamento.

Fonte: Vagalume