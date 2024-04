Alto contraste

Dois anos depois de "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars", de David Bowie, ter comemorado 50 anos, finalmente o box set que vai detalhar como o álbum foi criado irá sair. Para marcar o anúncio, a demo de "Ziggy Stardust", em formato voz e violão, foi lançada.

