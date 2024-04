Ouça o álbum que Liam Gallagher e John Squire gravaram juntos!

Alto contraste

O álbum que marca o encontro entre Liam Gallagher e John Squire foi lançado nesta sexta-feira. Levando apenas o nome de seus dois protagonistas, o disco pode ser descrito como simples, discreto e eficiente.

Squire foi principal compositor dos Stone Roses, grupo que antecipou o Britpop, e o vocalista como homem de frente do Oasis, a banda que, pode-se dizer, cumpriu a missão que parecia destinada aos Roses - que implodiu justamente no momento em que os irmãos Gallagher começaram a despontar.

Stone Roses se reuniram para shows na década passada, mas as duas músicas que gravaram em estúdio mostraram que a química do passado já não mais existia, assim como a voz do vocalista Ian Brown. O Oasis chegou ao fim em 2009, com uma reunião parecendo mais e mais impossível.

Os caminhos dos dois se cruzaram algumas vezes. Em 1996 Squire participou dos shows marcantes que o Oasis fez para centenas de milhares de pessoas em Knebworth e repetiu a dose no ano passado quando Liam retornou ao local com enorme sucesso.

Claro que "Liam Gallagher John Squire" não vai causar nenhuma revolução ou fazer o barulho que teria feito se fosse lançado nos anos 90, mas certamente vai agradar o público que cresceu ouvindo as duas bandas de Manchester.

Não esperem também por modernidades ou inovações sonoras. Squire compôs dez canções com influências do rock dos anos 60 e 70 e letras otimistas que Liam canta em seu registro mais típico. Uma surpresa talvez seja "I'm a Wheel", canção com uma queda para o blues (via Rolling Stones) que mostra Gallagher saindo-se bem no estilo. Em resumo, um disco mais para os velhos fãs do que para conquistar novos públicos.

"Liam Gallagher John Squire" tem as seguintes músicas:

Raise Your Hands"

2 - "Mars To Liverpool"

3 - "One Day At a Time"

4 - "I'm a Wheel"

5 - "Just Another Rainbow"

6 - "Love You Forever"

7 - "Make It Up As You Go Along"

8 - "You're Not The Only One"

9 - "I'm So Bored"

10 - "Mother Nature's Song"

