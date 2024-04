Ozzy Osbourne, Oasis, Cher, Sinéad O' Connor e Sade poderão entrar para o Hall da Fama do Rock

Alto contraste

A lista dos 15 pré-indicados para formar a "classe de 2024" do Hall da Fama do Rock foram anunciados. Ozzy Osbourne. Cher, Sade, Oasis, Foreigner, Jane's Addiction, Peter Frampton, Lenny Kravitz e, indicada postumamente, Sinéad O' Connor, estão na lista. Desse total, seis ou sete, o número varia, serão entronizados no Hall da Fama em uma cerimônia a ser realizada no final do ano.

Oasis e a Dave Matthews Band, que estrearam em 1994, são os "novatos" da lista. Mick Jones, líder do Foreigner, aos 79 anos é o mais velho, ao lado dos outros membros de sua banda, Cher (77), Ozzy (75), Peter Frampton (73), e os membros do Kool and the Gang, também na faixa dos 70 anos.

Ozzy, que já faz parte da entidade como membro do Black Sabbath, é o único artista que poderá ser duplamente membro em 2024.

Mariah Carey, Mary J Blige, Eric B & Rakim e A Tribe Called Quest.

A presença do Oasis na lista já deixou os fãs animados. Afinal uma entrada no Hall of Fame poderia servir de pretexto para Noel e Liam Gallagher finalmente deixarem as diferenças de lado, nem que por apenas uma noite, para se apresentar, ou ao menos subir ao palco juntos para aceitarem a honraria.

Um grupo formado por especialistas decide os indicados, mas o público também vota - geralmente influenciando no resultado final. A votação já começou.

Confira a lista dos pré-indicados:

Cher

Kool & The Gang

Peter Frampton

Foreigner

Ozzy Osbourne

Sade

Eric B. & Rakim

Sinéad O'Connor

Jane's Addiction

Lenny Kravitz

A Tribe Called Quest

Mariah Carey

Mary J. Blige

Dave Matthews Band

Oasis

Fonte: Vagalume