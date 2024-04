Para a Rolling Stone dos EUA, Anitta revela ambição de levar o funk do Brasil para o mundo Cantora também falou que mudou seu modo de ver a vida após suspeita de câncer

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Com destaque na página online da revista e postagem no Instagram, Anitta ganhou um longo perfil na edição americana da Rolling Stone, que segue como uma das mais influentes publicações do planeta quase 60 anos depois de fundada.

Na reportagem, a brasileira falou sobre o atual momento de sua carreira, como a suspeita de um câncer em 2022 a fez repensar a sua vida e a ambição de fazer do nosso funk, um ritmo de força global com seu próximo álbum que sai ainda em 2024.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Reprodução www.rollingstone.com

Veja alguns destaques da matéria feita pela jornalista Julyssa Lopez, que falou com a artista primeiro em novembro do ano passado na Espanha, na época do Grammy latino, e mais recentemente durante o nosso carnaval.

Como o Medo de Morrer Inspirou O Novo Álbum

“Eu estava pensando que ia morrer. Aí eu disse: ‘Quer saber? Vou fazer um álbum para mim, caso seja a última coisa que faça - sem me preocupar com o que vai acontecer depois do lançamento, se vai ser bom, se as pessoas vão gostar dele, se vai estar nas paradas...'”

A Missão, Nada Simples, De Fazer um Álbum de Pop Global Com Ênfase No Funk

“Agora eu tenho o apoio de pessoas que também têm a visão e a paciência necessárias para fazer essa coisa histórica. Este é um projeto que exige muita paciência dos envolvidos. Todos precisam estar muito alinhados e entender que é algo que vai levar muito tempo.”

"É difícil ser um pioneiro porque você não tem um exemplo a seguir. É preciso confiar nos seus instintos"

A Nova Maneira de Ver A Vida

“Todas essas pessoas dizendo: 'Oh, ela não está mais na crista da onda e isso e aquilo.' Nós podemos. literalmente morrer amanhã. Então nada disso importa. Eles vão se esquecer completamente de você."

A Decisão de Tornar Pública Sua Desavença com a Warner

"Eu fiz aquilo porque nada mais funcionou. Agora, eu acho que fui um tanto imatura, mas foi também um ato de desespero... Hoje, eu acho que teria feito as coisas de outro modo. Mas, talvez, se eu tivesse feito de um jeito diferente, eu não estivesse onde agora me encontro."

A Sonoridade do Novo Disco

"Ele está mais para um trabalho artístico alternativo. Não se trata de um disco que se encaixa no mainstream latino por causa do funk, ele também não pertence ao mainstream do pop cantado em inglês... Quando você está apenas tentando superar aquela artista, aquela parada de sucesso, aquele número, você não tem um propósito... E para mim, eu ambiciono muito mais. Eu quero abrir portas para o meu povo.”

Um Sonho

“Eu um dia quero fazer uma série sobre toda a minha vida, mas não uma coisa egocêntrica. Quero produzir e dirigir algo que quando as pessoas terminarem de assistir possam pensar: ‘Tudo bem, é possível eu fazer o que quiser'”.

Uma Mensagem

"Vamos apenas viver , apreciando tudo, sem pensar em: ‘Como vou conseguir algo com isso?' Apenas fazendo as coisas porque se tem vontade – essa é a mensagem que irei passar com este álbum.”

Fonte: Vagalume