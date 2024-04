Paul McCartney agradece Beyoncé por regravação de "Blackbird" Ex-Beatle lembrou que canção de 1968 foi escrita como um comentário sobre as lutas pelos direitos civis

Através de seu Instagram, Paul McCartney agradeceu Beyoncé publicamente pela regravação que a cantora fez de "Blackbird", o clássico dos Beatles, em seu mais recente álbum, "COWBOY CARTER".

Na postagem, ilustrada pela imagem acima, o veterano músico se disse muito feliz, chamando a cover de "magnífica". Como já explicou em diversas ocasiões, nessa música, composta na época em que os Beatles faziam um retiro espiritual na Índia, McCartney usou a metáfora do melro, para tratar sobre a luta pelos direitos civis.

O pássaro é muito comum na região e seu canto era frequentemente ouvido nas dependências do Ashram onde eles ficaram. Paul diz que a versão de Beyoncé reforçou essa mensagem e pede que aqueles que ainda não ouviram a música na voz da americana que o façam. "Vocês irão amar", enfatizou.

Ao final, o ex-Beatle foi mais sério: "Quando vi as imagens na televisão, no início dos anos 60, das meninas negras sendo expulsas da escola, achei aquilo chocante. Eu não posso acreditar que ainda hoje existam lugares onde esse tipo de coisa esteja acontecendo. Qualquer coisa que minha música e a versão fabulosa de Beyoncé possam fazer para aliviar a tensão racial seria ótimo e me deixaria muito orgulhoso."

