Paul McCartney voltará ao Brasil no final do ano, diz jornalista Ex-Beatle está planejando turnê pela América do Sul e quer incluir pelo menos uma cidade do país na rota

Vagalume|Do R7 04/06/2024 - 09h16 (Atualizado em 04/06/2024 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share