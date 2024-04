Pearl Jam lança música e anuncia novo álbum. Ouça "Dark Matter", com a letra e tradução!

Alto contraste

O Pearl Jam está de volta. A banda, grande sobrevivente da geração grunge que renovou o rock da década de 90, irá lançar seu próximo álbum, o primeiro em quatro anos, no dia 19 de abril. Para marcar o anúncio, o quinteto liberou a audição de "Dark Matter", a faixa-que dá título ao trabalho.

Os americanos também confirmaram que irão sair em turnê mundial. A expectativa é a de que, desta vez, eles venham ao Brasil - a América do Sul ficou de fora da rota do giro anterior, que foi limitado aos EUA, Canadá e Europa.

A se julgar pelo novo single, o PJ vem aí com um disco pesado e direto, algo compreensível quando sabe-se que ele foi gravado em apenas três semanas. A produção ficou por conta do novo queridinho dos grandes nomes do rock: Andrew Watt. O produtor já trabalhou com Eddie Vedder, em "Earthling", trabalho solo do vocalista, e foi o responsável por "Hackney Diamonds", o álbum de retorno dos Rolling Stones.

O LP terá 11 faixas. O tracklist e a capa já foram liberados. Confira:

2. "React, Respond"

3. "Wreckage"

4. "Dark Matter"

5. "Won't Tell"

6. "Upper Hand"

7. "Waiting for Stevie"

8. "Running"

9. "Something Special"

10. "Got to Give"

11. "Setting Sun"

Ouça "Dark Matter":

Confira também a letra e tradução do single:

Dark Matter

(Eddie Vedder, Jeff Ament, Mike McCready, Stone Gossard, Matt Cameron, Andrew Watt)

Steal the lights from our eyes

Take my blood from my heart

We're in all of this dark matter

Take the breaths from my chest

Take the pulse and I'm...

We're losing time, dark matter

Denounce the demagogues

King diamond to discard

Deploy the dialogue

Your word against the law

It's strange these days

When everybody else pays

For someone else's mistake

This blame takes shape

Still everybody else pays

For someone else's mistake

You're running away

We're pulling apart

In all of this dark matter

I once had a...

And it stuck in my head

Arrested the press

No one knows what happens next

Renounce the demigods

King diamond to discard

Deploy the dialogue

Your word against the law

It's strange these days

When everybody else pays

For someone else's mistake

This blame takes shape

Still everybody else pays

For someone else's mistake

No tolerance for intolerance so I've

No patience left for impatience no more

No love lost for lost loves

No sorrow for the unaccountable

It's strange these days

When everybody else pays

For someone else's mistake

This blame takes shape

Still everybody else pays

For someone else's mistak

Roube as luzes dos nossos olhos

Tire meu sangue do meu coração

Estamos em toda essa matéria escura

Tire a respiração do meu peito

Meça a pressão e eu estou

Nós estamos perdendo tempo, matéria escura

Denuncie os demagogos

Rei de Ouros para ser descartado

Implante o diálogo

Sua palavra contra a lei

É estranho hoje em dia

Quando todo mundo paga

Pelo erro de outra pessoa

Essa culpa toma forma

Ainda assim todo mundo paga

Pelo erro de outra pessoa

Você está fugindo

Estamos nos separando

Em toda essa matéria escura

Certa vez tive um

E isso ficou na minha cabeça

Prendeu a imprensa

Ninguém sabe o que acontece a seguir

Renuncie aos semideuses

Rei de Ouros para ser descartado

Implante o diálogo

Sua palavra contra a lei

É estranho hoje em dia

Quando todo mundo paga

Pelo erro de outra pessoa

Essa culpa toma forma

Ainda assim todo mundo paga

Pelo erro de outra pessoa

Sem tolerância para a intolerância, então eu

Não tenho mais paciência para a impaciência

Nenhum amor perdido por amores perdidos

Sem tristeza pelo inexplicável

É estranho hoje em dia

Quando todo mundo paga

Pelo erro de outra pessoa

Essa culpa toma forma

Ainda assim todo mundo paga

Pelo erro de outra pessoa

