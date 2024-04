Performance especial de "FRI(END)S", de V, é lançada. Veja!

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

O fã-clube de V foi surpreendido na sexta-feira (15) com a chegada de "", uma balada em clima de R&B e letra em inglês. Agora, mais um clipe da música pode ser visto No YouTube.

Trata-se de uma performance ao vivo do single gravada na imponente “La Résidence”, o showroom da Cartier localizado em Cheongdam, região nobre de Seul. Kim Tae-hyung, nome real do artista, é embaixador da marca desde o ano passado.

O membro do BTS está cumprindo com o serviço militar obrigatório desde o final do ano passado, e deixou a música preparada para lançamento posterior. A expectativa é a de que o grupo volte a se reunir no ano que vem.

Veja:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume