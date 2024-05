Pet Shop Boys revisitam seu passado em "Furthemore". Ouça o EP com regravações de hits da dupla!

Alto contraste

Três semanas depois da chegada de seu novo álbum, o merecidamente elogiado "Nonetheless", os Pet Shop Boys lançaram agora um EP onde revisitam seu passado. Com quatro faixas, "Furthemore" é um daqueles exercícios que poderiam dar muito errado, mas acabou funcionando muito bem.



Neil Tennant e Chris Lowe selecionaram quatro músicas de sua chamada "fase imperial" e deram um novo toque para elas, sem descaracterizá-las. As escolhidas foram: "Heart" e "It's A Sin", ambas de 1987, além de "Always On My Mind" (que eles regravaram em 1988) e "Being Boring" (1990), essa a que mais difere da original, com Tennant cantando em seu registro mais agudo.



Ouça:



Fonte: Vagalume