Pixies anunciam saída da baixista Paz Lenchantin da banda Após uma década no quarteto de rock alternativo

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Os Pixies anunciaram que Paz Lenchantin não faz mais parte de sua formação. De acordo com o comunicado oficial, a baixista, que está na imagem acima, deixou a cultuada banda para cuidar de projetos pessoais.

Black Francis, Joey Santiago e David Lovering, os três membros da formação original, agradeceram à instrumentista desejando sucesso em seus próximos projetos. No mesmo comunicado eles anunciaram a sua substituta. Trata-se da inglesa Emma Richardson que já tocou no Band Of Skulls e vinha se dedicando à sua carreira nas artes plásticas.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Pixies acabaram em 1993 e retornaram em 2004.

Deal os deixou definitivamente em 2013. Após um curto período em que contaram com Kim Shattuck tocando nos shows, Lenchantin assumiu definitivamente o posto.

A banda se prepara para sair em uma turnê onde mostrarão os dois últimos álbuns da primeira fase, "Bossanova" (1990) e "Trompe Le Monde" (1992) na íntegra.

Fonte: Vagalume