Primeira foto de Jaafar Jackson como o Rei do Pop é divulgada Sobrinho vai interpretar o seu tio Michael Jackson em cinebiografia oficial

A primeira imagem oficial de Jaafar Jackson como Michael Jackson foi divulgada na internet, nesta terça-feira (13). O sobrinho do Rei do Pop vai interpretá-lo em sua cinebiografia, que vai chegar aos cinemas em 2025.

Na imagem postada nas redes sociais, pode-se ver Jaafar, muito semelhante ao seu tio, cantando no palco. "A jornada começou", avisa a postagem, no perfil oficial de MJ no Twitter (X).

Confira abaixo:

O elenco já tem nomes importantes definidos: Nia Long vai interpretar a mãe de Michael, Katherine Jackson. O astro Colman Domingo, por sua vez, vai ser o pai e empresário do cantor, Joe Jackson.

A produção do filme também anunciou Juliano Krue Valdi como a versão criança de Michael. Estreante de apenas 9 anos, ele ficou popular na internet ao fazer covers do Rei do Pop.

A direção do filme é de Antoine Fuqua ("Dia de Treinamento") e a produção fica por conta da Lionsgate e Graham King ("Bohemian Rhapsody"). Outro nome importante do projeto é o de seu roteirista John Logan, indicado ao Oscar por "Gladiador", "O Aviador" e "Hugo".

O filme sobre a vida de Michael Jackson vai estrear nos cinemas no dia 18 de abril de 2025.

