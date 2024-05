Raro show de Raul Seixas é disponibilizado no YouTube. Veja!

Alto contraste

Uma preciosidade de Raul Seixas foi disponibilizado no canal oficial do cantor morto em 1989 do YouTube: uma filmagem com cerca de 30 minutos, do show que o grande nome do rock brasileiro fez no Festival de Rock de Juiz de Fora, em 13 de agosto de 1983.



Em preto e branco e imagem granulada, ou seja um registro feito de maneira amadora, o vídeo traz o artista na época em que havia voltado a fazer sucesso com "Carimbador Maluco", uma das músicas ouvidas aqui.



Como era comum em shows de Raul, a performance é um tanto errática, mas sempre animada. "Rock Das Aranhas", "Metamorfose Ambulante" e um medley com clássicos do rock and roll também fazem parte da apresentação.



Veja:



