Raye é a grande vencedora do Brit Awards. Dua Lipa, Miley Cyrus e SZA também são premiadas

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito fotos: Instagram @brits

Não teve pra ninguém. Raye simplesmente dominou o BRIT Awards de 2024, ganhando seis dos sete troféus a que concorria. A cantora, que chega em maio para se apresentar no C6 Fest, dia 18 de maio, foi escolhida a melhor artista, artista nova, compositora e artista de R&B, além de ter feito o melhor álbum ("My 21st Century Blues") e música ("Escapism. (Feat. 070 Shake)") de 2023 na noite de ontem (02). O único prêmio que ela não levou foi o de artista pop que teve Dua Lipa como ganhadora.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Calvin Harris (dance music), Bring Me The Horizon (rock/alternativo) e outra banda que em breve virá ao país: o Jungle, atração do Lollapalooza, eleitos o melhor grupo ou duo.

Do lado internacional, saíram vitoriosos: o trio boygenius (grupo), a headliner do Lolla SZA (artista) e Miley Cyrus - "Flowers", foi a melhor música.

Kylie Minogue recebeu de Dua LIpa o troféu especial de "Ícone Global" e as garotas do The Last Dinner Party já haviam sido escolhidas antecipadamente como as estrelas em ascensão.

Confira os vencedores:

Álbum do Ano

RAYE - "My 21st Century Blues"

Música do Ano:

RAYE - "Escapism. (Feat. 070 Shake)"

Artista Novo

RAYE

Artista do Ano

RAYE

Melhor Compositor

RAYE

Melhor Artista de R&B

RAYE

Melhor Artista Pop

Dua Lipa

Banda/Dupla do Ano

Jungle

Melhor Artista de Dance Music

Calvin Harris

Melhor Artista de Rock/ Música Alternativa

Bring Me The Horizon

Melhor Artista de Hip-hop/Grime/Rap

CASISDEAD

Melhor Banda Internacional

boygenius

Melhor Artista Internacional

SZA

Melhor Música Internacional

Miley Cyrus - "Flowers"

BRITs Rising Star (Estrela em ascensão)

The Last Dinner Party - (prêmio é entregue com antecedência)

Produtores do Ano

Chase & Status

Prêmio Especial de ícone Global

Kylie Minogue

Fonte: Vagalume