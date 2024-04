RBD lançará material ao vivo com gravações dos shows em São Paulo

Alto contraste

Crédito foto: RBD Instagram



Os fãs brasileiros podem ficar ansiosos por novidades do RBD. De acordo com Christian Chávez, o grupo mexicano está preparando o lançamento de um material com gravações dos shows que aconteceram em novembro do ano passado em São Paulo.



A informação foi divulgada durante a entrevista do cantor no Latin American Music Awards, ao ser questionado sobre os projetos futuros do grupo.



"No momento, os projetos do RBD são o documentário, o show ao vivo em São Paulo e o álbum do show ao vivo. Temos algumas músicas novas, mas não sei quando serão lançadas”, disse ele. Veja abaixo:



A entrevista de Christian confirma a informação anterior divulgada pelo marido de Dulce Maria, o produtor e diretor Paco Alvárez, que mencionou o projeto do material em um post na virada do ano.



"Além dos grandes shows, viagens e experiências que guardamos na memória, um documentário sobre tudo isso e um ao vivo espetacular no Brasil... tem tanta coisa chegando para esse 2024", celebrou ele, no texto. Veja clicando aqui!



O RBD fez uma série de shows com a Soy Rebelde Tour em 2023, pela América do Norte e América do Sul. A banda veio ao Brasil em novembro, com duas datas no Rio de Janeiro e seis em são Paulo, todas com ingressos esgotados.



Fonte: Vagalume