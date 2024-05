Richie Sambora fala sobre possível retorno ao Bon Jovi: "Se o Jon se recuperar, eu volto"

Alto contraste

Richie Sambora demonstrou sua vontade de voltar a tocar com o Bon Jovi em uma recente entrevista ao podcast "The Allison Hagendorf Show". Durante a conversa, que foi postada ontem (6) no YouTube, o guitarrista afirma que voltaria "sem dúvidas" à banda, sob uma condição: a recuperação de Jon Bon Jovi.



O vocalista revelou este ano que passou por uma recente cirurgia reconstrutiva nas cordas vocais, necessitando colocar um implante de plástico nelas. Na ocasião, o frontman do Bon Jovi afirmou que só voltaria aos palcos se estiver 100% recuperado. "Minha saúde tem sido o primeiro e mais importante tópico de discussão, mas estou a caminho da recuperação. Se não conseguir ser ótimo, eu caio fora", afirmou ele.



No podcast, Sambora explicou que mantém contato com os outros integrantes da banda, apenas de forma casual, porque ainda "há divergências" sobre sua saída do grupo, mas que foi à casa de Jon e que conversou com ele sobre o procedimento cirúrgico. O músico também admitiu saber o quanto significaria para os fãs vê-los juntos no palco novamente.



“Os fãs iam adorar. Não tem a ver com a parte financeira", explicou o guitarrista. “Mas, como Jon mesmo disse, ele está tendo problemas com a voz e agora fez essa operação, na qual colocou um implante plástico na laringe, e é algo incerto, na melhor das hipóteses. Não sei se existe alguém que já teve sucesso nesse procedimento. Não tenho certeza sobre isso".



"Eu fui à casa dele e conversamos sobre o assunto. Eu perguntei, 'Como será isso? O que está acontecendo?' Quero dizer, fisiologicamente, não parece possível que seu cérebro ensine esse implante de plástico a como funcionar. É como se você tivesse que reaprender a usar a voz de certa forma. Como eu disse antes, é a primeira vez que ouço falar desse procedimento", continuou.



"Se ele recuperar [sua voz], eu volto a tocar. Eu tenho músicas. Eu juro por Deus. De verdade mesmo. Eu disse a todo mundo que eu voltaria sem dúvidas. O mundo precisa disso... nós precisamos de esperança", acrescentou Sambora.



Veja a entrevista completa com o guitarrista, ou este momento da entrevista em 39:05 do vídeo abaixo:



