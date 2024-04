Rihanna é abordada por fãs na Itália e os convida para entrar em seu carro. Veja os vídeos!

Alto contraste

Crédito foto: Rihanna Instagram

Rihanna surpreendeu os internautas ao convidar um grupo de fãs para entrar em seu carro durante uma viagem à Milão, na Itália. Em vídeos que circulam nas redes sociais, um grupo de pessoas aparece, na chuva, batendo de leve no vidro do automóvel da artista para pedir fotos com ela.

Ao ver a situação, a cantora abre a porta do carro e pede que as pessoas entrem para as fotos devido ao mau tempo. Em determinado momento, Rihanna posa com todos eles no veículo.

De acordo com os perfis de fãs que compartilharam as postagens, o encontro inesperado com os fãs aconteceu na noite deste último domingo (25).

