RM lança o seu novo single, "Come Back To Me". Escute com a letra

RM, líder de um dos maiores fenômenos da música pop atual, o BTS, lançou o seu novo single, nesta sexta-feira (10). "Come back to me" é uma faixa romântica, que certamente vai agradar os fãs do cantor.



Esta é a primeira amostra do próximo álbum de RM, "Right Place, Wrong Person", aguardado para ser lançado ainda neste mês. Atualmente cumprindo o serviço militar, o artista deixou o material pronto, pré-gravado para o lançamento.



RM revelou que essa é uma de suas músicas mais queridas, entre todas que já gravou.



Ouça "Come back to me", com a letra e a tradução, abaixo:



"Come back to me"



I told you I'm fine tonight

Staying good

Spring always been here

I will sleep in her eyes

Come back to me

Like you used to

Be what you be

I will roll you to the moon



I forgot the hour

I don't wanna know 'bout the hour

I forgot to shower

세수할 시간도 아까워

You don't have to be

You don't have to be the anything you see

Tryin' not to be

Tryin' not to be that something in this sea



Come back to me

Like you used to

Now, I could see

What a life is about

I told you I'm fine tonight

Staying good

Spring always been here

I will sleep in her eyes



Ooh, ooh, ooh-ooh

I see you come back to me

Ooh, ooh, ooh-ooh

I see you come back to me

You are my pain, divine, divinе

You are my pain, divine, divine

Gеt, get, get to the divine

Divine, divine, so fine

I see you come back to me



Okay

I forgot the hour

I don't wanna know 'bout the hour

I forgot to shower

세수할 시간도 아까워

You don't have to be

You don't have to be anything you see

Tryin' not to be

Tryin' not to be that something in this sea

I told you I'm fine tonight

Staying good

Spring's always been here

I will sleep in her eyes



Ooh, ooh, ooh-ooh

I see you come back to me

Ooh, ooh, ooh-ooh

I see you come back to me

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

Get, get, get to the

Divine, divine, so fine

I see you come back to me



You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine

You are my pain, divine, divine



"Volte para mim"



Eu te disse que estou bem esta noite

Ficar aqui é bom

A primavera sempre esteve aqui

Eu vou dormir sob os olhos dela

Volte para mim

Como você costumava fazer

Seja o que você é

Eu vou rolar você até a lua



Eu esqueci a hora

Eu não quero saber a hora

esqueci de tomar banho

세수할 시간도 아까워

Você não precisa ser

Você não precisa ser nada que você vê

Tentando não ser

Tentando não ser algo nesse mar



Volte para mim

Como você costumava fazer

Agora, eu pude ver

Do que se trata uma vida

Eu te disse que estou bem esta noite

Ficar aqui é bom

A primavera sempre esteve aqui

Eu vou dormir sob os olhos dela



Ooh, oh, oh-ooh

Eu vejo você voltar para mim

Ooh, oh, oh-ooh

Eu vejo você voltar para mim

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Vá, vá, chegue ao divino

Divino, divino, tão bom

Eu vejo você voltar para mim



OK

Eu esqueci a hora

Eu não quero saber a hora

Eu esqueci de tomar banho

세수할 시간도 아까워

Você não precisa ser

Você não precisa ser nada do que você vê

Tentando não ser

Tentando não ser algo nesse mar

Eu te disse que estou bem esta noite

Ficar bem

A primavera sempre esteve aqui

Eu vou dormir nos olhos dela



Ooh, oh, oh-ooh

Eu vejo você voltar para mim

Ooh, oh, oh-ooh

Eu vejo você voltar para mim

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Vá, vá, vá para o

Divino, divino, tão bom

Eu vejo você voltar para mim



Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina

Você é minha dor, divina, divina



Fonte: Vagalume