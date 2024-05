Roberto de Carvalho posta mensagem emocionada para Rita Lee, no aniversário de morte da cantora Dia de lembrar a Rainha do Rock Brasileiro que se foi em 8 de maio do ano passado

No primeiro aniversário de morte de Rita Lee, Roberto de Carvalho usou o Instagram para lembrar a sua grande parceria de vida e música com uma postagem emocionada.



Junto da foto acima, o guitarrista, produtor e compositor reiterou seu amor à cantora, mostrando que a saudade sentida ainda é imensa, com o seguinte texto:



"Sangra meu coração E depois por favor me acalma. Traga de volta minha alma. Atenua essa vontade de partir. Tanto amor não pode terminar em dor Vou juntar muita coragem para a última viagem até você. Até sempre, meu amor."



Fonte: Vagalume