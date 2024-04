Rock in Rio anuncia 21 Savage, Akon, NX Zero e Deadmau5 para a sua próxima edição Rappers estarão no Palco Mundo em dias diferentes

A edição de 40 anos do Rock in Rio ganhou mais quatro nomes. Todos eles estão encaixados em dias que os headliners já estão definidos.

21 Savage irá se apresentar antes de Travis Scott e depois de Matuê no Palco Mundo na abertura do festival, 13 de setembro. Nesta noite, Deadmau5 foi anunciado como grande nome do New Dance Order.

Akon também estará no Mundo, só que na semana seguinte, no domingo 22, no dia de Shawn Mendes e Ne-Yo (e Mariah Carey no Sunset).

César Ovalle / NX Zero Instagram César Ovalle / NX Zero Instagram (Vagalume)

NX Zero foi escalado para tocar no sábado, 14, no Sunset, em um dia de pegada mais pop rock - no Palco Mundo a escalação já está completa com Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos.

O Rock in Rio precisa anunciar ainda todas as atrações dos dias 15 e 21. Em relação ao Palco Mundo, faltam um artista internacional para o 13 de setembro, outro no dia 20 e um brasileiro para o 22 de setembro. A venda geral de ingressos, antes prevista para ter início em abril, foi alterada para 23 de maio de 2024, às 19 horas.

