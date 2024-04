Rock in Rio anuncia Mariah Carey e Cyndi Lauper como novas atrações

Alto contraste

O Rock in Rio fez mais quatro anúncios para o seu line-up de peso, celebrnando a edição de 40 anos do festival, que acontecerá em setembro deste ano. A diva do pop e R&B Mariah Carey, o ícone do anos 80 Cyndi Lauper, a revelação sul africana Tyla e a Dj Alison Wonderland são as novidades para o festival.

Pela primeira vez na Cidade do Rock, Mariah Carey desfilará os seus hits no dia 22 de setembro, no Palco Sunset. Cyndi Lauper, por sua vez, se apresentará no Palco Mundo, dia 20, o "Dia Delas".

Para o dia com apenas artistas femininas, Alison Wonderland, Dj, produtora musical e cantora australiana também foi confirmada. Ela é a primeira headliner anunciada para o palco de dance music, o "New Dance Order".

Para completar as novidades do dia, Tyla, revelação da música sul africana, foi mais um nome adicionado ao line-up do dia 20.

O Rock in Rio 2024 acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Mais informações sobre o evento no site oficial: www.rockinrio.com.

