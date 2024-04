Rock in Rio anuncia novidades na Cidade do Rock para esta edição de 2024. Veja o mapa! Evento acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito foto: Reprodução Site Oficial Rock in Rio

O Rock in Rio trará novidades para o público da Cidade do Rock. A produção anunciou mudanças na estrutura para esta edição de 2024, que acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

A primeira novidade começa com o Palco Sunset, que aumentou de tamanho, se tornando mais potente e ganhando, pela primeira vez, a mesma boca de cena do Palco Mundo, considerado o principal do evento.

A localização do Sunset também está diferente, situado de frente para a entrada do Rock in Rio e não de costas, na lateral, como era construído anteriormente.

Clique para ver no Vagalume

Como podemos verificar na foto do mapa que está em destaque na matéria, o Espaço Favela está maior e, agora, localizado atrás do Palco Sunset, com caminho direto para o palco New Dance Order.

O Rock in Rio também contará com duas novas áreas, a Global Village, que terá bares, lojas e pubs, com direito à música ao vivo, inspirada na arquitetura dos 4 continentes e trazendo uma multiplicidade cultural, e a Feira Hype, uma versão da "Babilônia Feira Hype" (que fica localizada na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio).

Além disso, o Palco Supernova e a Gourmet Square (espaço de alimentação) continuam presentes, assim como a roda gigante, a montanha-russa e o Megadrop (elevador que despenca).

O Palco Mundo também recebeu novos telões, para que o público acompanhe melhor cada momento dos shows.

Outa novidade, é área para o musical “Sonhos, lama e Rock and Roll”, que terá 4 sessões por dia de festival (clique aqui para saber mais).

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume