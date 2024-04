Rock in Rio confirma veteranos do James e bluesman Christone "Kingfish" Ingram no Palco Sunset

Alto contraste

Os veteranos do James e o bluesman Christone "Kingfish" Ingram se apresentarão no Palco Sunset do Rock in Rio em 14 de setembro, ao lado do NX Zero, os headliners do dia. Também foi anunciado que o palco será aberto com um show conjunto do Pato Fu com o Penélope, ambos surgidos na década de 90.



Com 40 anos de estrada, o James despontou no rock inglês junto com os Smiths - eles abriram a turnê de 1985 do quarteto. A banda atingiu o auge do sucesso na primeira metade dos anos 90, quando aderiu a uma sonoridade mais grandiosa.



Com um público fiel e gravando com constância, o grupo se mantém na ativa com grande força, especialmente na Europa.



"Yummy", nada menos que o 18° álbum de estúdio deles, acabou de sair e está em primeiro lugar esta semana no Reino Unido, um feito até aqui inédito para o, atualmente, noneto.



Mesmo com seus poucos 25 anos, Kingfish já está na estrada há uma década. Nascido no Mississipi, ele lançou três álbuns, conta com o respeito dos veteranos do estilo e grava pelo mítico selo Alligator, verdadeiro carimbo de excelência quando o assunto é blues.



Neste mesmo dia, o Palco Mundo terá Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos.



Fonte: Vagalume