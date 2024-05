Rock in Rio já tem quatro dias esgotados. Noite com Shawn Mendes e Mariah Carey foi a mais buscada Dias com Ed Sheeran, Avengend Sevenfold e artistas brasileiros ainda estão disponíveis

