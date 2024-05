Rock in Rio lança "Deixa o Coração Falar". Ouça com a letra!

Alto contraste

Crédito foto: Instagram / @rockinrio



O Rock in Rio trouxe uma música especial para celebrar os seus 40 anos, neste domingo (5). "Deixa o Coração Falar" reúne um time de 53 aristas da música brasileira para celebrar esse que é hoje um dos maiores festivais do mundo.



Já disponível nas principais plataformas de streaming, a faixa chega com uma boa ação atrelada a ela: a cada play recebido, o público contribui com duas ONGs, apoiadas pelo evento: a Ação da Cidadania e Gerando Falcões, por meio do Favela 3D.



Nomes dos mais diferentes estilos musicais marcam presença em "Deixa o Coração Falar": Xande de Pilares, Gloria Groove, Ana Castela, Ivete Sangalo, Ludmilla, Jorge Aragão, Cabelinho, Roberto Menescal, Andreas Kisser, Chitãozinho & Xororó são algumas das personalidades presentes na gravação.



"O Rock in Rio foi criado para dar voz a uma geração sedenta pela liberdade, usando a música como catalisador para demonstrar que pessoas de diferentes tribos poderiam viver em paz e harmonia, no mesmo espaço", diz Roberto Medina, presidente da Rock World, empresa criadora e organizadora do festival.



Veja o clipe de "Deixa o Coração Falar", com a letra na íntegra, abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"Deixa O Coração Falar"



Compositor: Zé Ricardo



Já passou da hora da gente conversar

Ficou impossível só ignorar

A gente pode discordar, mas não pode se perder

O mundo anda perdido, divido igual a eu e você.



Nos dissemos coisas difíceis de dizer

Mas eu acredito a gente vai vencer

Não deixe o orgulho atrapalhar é só a gente querer

É ter coragem e transformar a dor em sol pra um

novo amanhecer



Coragem pra recomeçar

Coragem pra se arrepender

Palavras sabem machucar

Mas um abraço pode resolver



Um abraço pra nos libertar

Um abraço que nos faz crescer

Um abraço que bota tudo no lugar

Um abraço que deixa o coração falar



Deixa o coração falar

Não temos tempo a perder

A vida é acertar e errar

Eu não quero ficar longe de você



Deixa o coração falar

Não temos tempo a perder

Se a gente realmente se escutar

É claro que a gente vai poder se entender



Eu sei é preciso voltar a se enxergar, pensar

diferente, mas se respeitar. Ter empatia no olhar,

ser mais aberto pra entender e ter coragem pra

dizer: eu sinto falta de você.



Fonte: Vagalume