Rock, Trap, Sertanejo, MPB, Rap... Veja a escalação do dia dedicado aos brasileiros no Rock in Rio Todos os cinco espaços terão apenas artistas nacionais

Vagalume| 29/04/2024 - 18h02 (Atualizado em 29/04/2024 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share