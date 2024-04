Ryan Gosling canta "I'm Just Ken" na cerimônia do Oscar 2024 Ao lado de Slash, ator brilhou no palco em performance cheia de energia

Ryan Gosling brilhou no palco do Oscar 2024, neste domingo (10), em Los Angeles, no Dolby Theatre, ao apresentar "I'm Just Ken". A música foi uma das indicadas à categoria de "Melhor Canção Original", representando o filme "Barbie".

A apresentação divertiu os fãs por ser cheia de energia e trazer Ryan bastante performático. O ator teve ao seu lado no palco, nada mais, nada menos, que o guitarrista do Guns N' Roses, Slash, e Mark Ronson, produtor da faixa.

Veja a performance abaixo:

