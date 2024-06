Sabrina Carpenter lança sorvete inspirado em seu hit "Espresso" Cantora fez uma colaboração com a marca Van Leeuwen para a criação do produto sabor café, com o nome de seu single

Vagalume|Do R7 10/06/2024 - 10h14 (Atualizado em 10/06/2024 - 10h14 ) twitter

