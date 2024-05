Sean Kingston, do hit "Beautiful Girls", é preso junto com a mãe por fraude

Alto contraste

Sean Kingston, dono do hit "Beautiful Girls", foi preso por fraude e roubo após uma operação da SWAT, na mansão do artista, na última quinta-feira (23), nos Estados Unidos. A mãe do artista, Janice Turner, também foi levada pelas autoridades por estar envolvida no mesmo caso.



De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Broward, os dois enfretam "numerosas acusações de fraudes e roubos". Devido a este motivo, a Unidade de Armas e Táticas Especiais cumpriu os mandados de prisão na residêcia do artista, em Southwest Ranches, que fica a aproximadamente a 24km de Fort Lauderdale.



O site TMZ divulgou um vídeo do momento que Sean foi detido pela polícia, logo após um show em Fort Irwin, base militar que fica no deserto de Mojave, na Califórnia. Veja abaixo:



O cantor seguirá detino na prisão da cidade de San Bernardino durante todo o final de semana. Ele terá uma audiência na terça-feira (28) e depois disso será encaminhado para a cadeia em Broward,



Sean fez um post no seu Instagram, falando sobre o caso, de forma breve. "As pessoas amam energia negativa! Eu estou bem e minha mãe também! Meus advogados estão lidando com tudo isso neste momento", escreveu o artista.



Fonte: Vagalume