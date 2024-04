Selena Gomez lança "Love On". Ouça com letra e tradução! Single chega com bonito clipe oficial

Selena Gomez lançou a sua primeira música em 2024, intitulada "Love On", nesta quinta-feira (22). A cantora trouxe junto com o áudio, um clipe oficial repleto de belíssimos figurinos e visuais.

O clima romântico de "Love On" é potencializado pela sua introdução, um sample em francês do artista LEEQWID e sua faixa, "L'amour". O trecho diz: "Qu'est-ce que je vais te nommer? / Je vais te nommer / "L'amour" / "L'amour tendre" (Como vou te nomear? / Eu vou te nomear / "Amor" / “Terno amor”.

Veja o clipe de "Love On", com letra e tradução, abaixo:

"Love On"

Qu'est-ce que je vais te nommer?

Je vais te nommer

"L'amour"

"L'amour tendre"

Wait 'til I turn my love on

Wait 'til, wait 'til

Wait 'til I turn my love on

I'm no cheap thrill

I'm a roller coaster ride, baby, jump on

Come on, come on

'Cause baby if you can't tell

You're what I wanna love on, oh

This doesn't have to be

Some sort of mathematical equation

Slip off your jeans, slide in the sheets

Screaming "yes" in quotations

Clock in, baby, get to work

Night shift, but with all the perks

Timestamping when you fell in love

Time can't mеss with us

Ooh, if you think about fallin'

Got you covered like garmеnts

Ooh, I deserve an applause for

Keeping you up late

'til you can't see straight, just wait, woo

Wait 'til I turn my love on

Wait 'til, wait 'til

Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)

I'm no cheap thrill

I'm a roller coaster ride, baby, jump on

Come on, come on

'Cause, baby, if you can't tell

(Baby, if you can't tell)

You're what I wanna love on, oh

Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)

Wait 'til, wait 'til

Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)

You'll get your thrill

Just promise you'll be patient with the outcome

Oh, come on

'Cause, baby, if you can't tell

(Baby, if you can't tell)

You're what I wanna love on, oh

Why are we conversing over this steak tartare

When we could be somewhere other than here

Making out in the back of a car?

Or in the back of a bar

Or we could make a memoir, yeah

On the back wall of the last stall

In the bathroom at The Bazaar

Ooh, if you think about fallin'

Got you covered like garments (I got you covered)

Ooh, I deserve an applause for

Keeping you up late

'Til you can't see straight, just wait, woo

Wait 'til I turn my love on

Wait 'til, wait 'til

Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)

I'm no cheap thrill

I'm a rollercoaster ride, baby, jump on

Come on, come on

'Cause, baby, if you can't tell

(Baby, if you can't tell)

You're what I wanna love on, oh

Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)

Wait 'til, wait 'til

Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)

You'll get your thrill

Just promise you'll be patient with the outcome

Oh, come on

'Cause, baby, if you can't tell

(Baby, if you can't tell)

You're what I wanna love on, oh

Wait 'til I, oh, yeah

Wait 'til I

Baby, if you can't tell

You're what I wanna love on, oh

"Amor Ligado"

Como vou te nomear?

Eu vou te nomear

"Amor"

“Terno amor”

Espere até eu ligar meu amor

Espere até, espere até

Espere até eu ligar meu amor

Eu não sou nenhuma emoção barata

Eu sou uma montanha-russa, amor, embarque

Vamos! Vamos

Porque querido, se você não sabe dizer

Você é quem eu quero amar, oh

Isso não precisa ser

Algum tipo de equação matemática

Tire seu jeans, deslize nos lençóis

Gritando "sim" entre aspas

Bata o ponto, querido, comece a trabalhar

Turno noturno, mas com todas as vantagens

Marcação de data e hora em que você se apaixonou

O tempo não pode mexer conosco

Ooh, se você pensa em se apaixonar

Cubro você como roupas

Ooh, eu mereço um aplauso por

Manter você acordado até tarde

Até que você não consiga ver direito, apenas espere, woo

Espere até eu ligar meu amor

Espere até, espere até

Espere até eu ligar meu amor (Espere até eu ligar meu amor)

Eu não sou nenhuma emoção barata

Eu sou uma montanha-russa, amor, embarque

Vamos! Vamos

Porque, amor, se você não sabe dizer

(Amor, se você não sabe dizer)

Você é quem eu quero amar, oh

Espere até eu ligar meu amor (Espere até eu ligar meu amor)

Espere até, espere até

Espere até eu ligar meu amor (Espere até eu ligar meu amor)

Você vai sentir sua emoção

Apenas prometa que você será paciente com o resultado

Oh vamos lá

Porque, amor, se você não sabe dizer

(Amor, se você não sabe dizer)

Você é quem eu quero amar, oh

Por que estamos conversando sobre este filé tártaro

Quando poderíamos estar em algum lugar diferente daqui

Se beijando na traseira de um carro?

Ou no fundo de um bar

Ou poderíamos fazer um livro de memórias, sim

Na parede dos fundos da última barraca

No banheiro do The Bazaar

Ooh, se você pensa em se apaixonar

Te cubro como roupas (eu te cobri)

Ooh, eu mereço um aplauso por

Mantendo você acordado até tarde

Até que você não consiga ver direito, apenas espere, woo

Espere até eu ligar meu amor

Espere até, espere até

Espere até eu ligar meu amor (Espere até eu ligar meu amor)

Eu não sou nenhuma emoção barata

Eu sou um passeio de montanha-russa, querido, embarque

Vamos! Vamos

Porque, amor, se você não sabe dizer

(Amor, se você não sabe dizer)

Você é quem eu quero amar, oh

Espere até eu ligar meu amor (Espere até eu ligar meu amor)

Espere até, espere até

Espere até eu ligar meu amor (Espere até eu ligar meu amor)

Você vai sentir sua emoção

Apenas prometa que você será paciente com o resultado

Oh vamos lá

Porque, amor, se você não sabe dizer

(Amor, se você não sabe dizer)

Você é quem eu quero amar, oh

Espere até eu, oh, sim

Espere até eu

Querido, se você não sabe dizer

Você é quem eu quero amar, oh

