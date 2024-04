Selena Gomez mostra trecho de seu novo clipe "Love On" Single e vídeo chegam às plataformas digitais amanhã (22)

Selena Gomez divulgou um pequeno trecho de seu novo clipe, "Love On", que chegará às plataformas digitais amanhã (22), às 20h. A música será a segunda amostra desta nova fase de Selena, sucedendo "Single Soon", lançada ainda no ano passado.

A prévia começa com diversos casais se beijando em uma escadaria, aparentemente, de um prédio, finalizando com a cantora segurando seu cachorro. O trecho também é narrada por uma voz em francês, que diz:

"Qu'est-ce que je vais te nommer?

Je vais te nommer

L'amour

L'amour tendre"

"Como vou te chamar?

Eu vou te chamar

De amor

Amor terno"

Além da narração, os figurinos também apontam que o vídeo foi realmente gravado na capital francesa, algo que a artista já havia sinalizado em fotos promocionais. Veja o trecho:

