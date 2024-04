Selena Gomez posta fotos em Paris para promover o lançamento de seu novo single, "Love On"

Alto contraste

Crédito foto: Selena Gomez Instagram

Selena Gomez deixou os fãs animados ao anunciar um novo single para esta semana. A música se chamará "Love On" e chegará às plataformas digitais nesta quinta-feira (22).

Neste domingo (18), a cantora compartilhou algumas fotos durante uma viagem à Paris, reforçando a divulgação da canção na legenda da publicação. Será que teremos um clipe gravado na capital francesa? Veja o post abaixo:

"Love On" sucede a música "Single Soon", lançada em agosto de 2023. As duas são possiveis amostras do próximo álbum da cantora, o qual ela já aifrmou em entrevistas que pode ser o último de sua carreira, já que pretende focar mais nas artes dramáticas no futuro.

