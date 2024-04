"Sem mágoas", diz Usher sobre Justin Bieber ter recusado seu convite para o show no Super Bowl Astro falou sobre entender os motivos do amigo e afirmou que Bieber deve se apresentar no evento algum dia

Usher falou, pela primeira vez, sobre Justin Bieber não ter aceitado seu convite para participar de seu show do intervalo no Super Bowl LVIII. A notícia sobre a recusa havia sido divulgada por Lil Jon, rapper que também fez parte como um dos convidados do show.

Na ocasião, Lil Jon contou que Bieber não estava preparado para essa retomada aos palcos, já que o cantor precisou cancelar sua turnê em 2022, incluindo shows que faria no Brasil, para cuidar de sua saúde mental.

Em uma conversa com o programa "The Breakfast Club", Usher falou que os dois conversaram, mas que o astro, que é seu amigo pessoal e também foi seu pupilo na indústria, parecia estar em um momento diferente de sua carreira.

"As coisas não deram certo com o Justin [Bieber]. Eu honro e reconheço que meu irmão... eu acho que tem a ver com o fato de que ele esteja querendo contar uma história diferente agora, e eu entendi isso", disse o cantor.

"Mas nós tivemos uma breve conversa e faremos outra coisa no futuro. Sem mágoas, nem nada disso. É muita pressão para eu montar um show para o Super Bowl, obviamente, então eu falei com todo mundo. O Justin não foi a única pessoa com quem eu falei sobre fazer o Super Bowl, mas o momento talvez não fosse ideal", continuou.

"Ele [Justin Bieber] vai se apresentar no Super Bowl... Posso te adiantar que isso vai acontecer no futuro. Professo isso ao longo da vida dele porque ele tem uma carreira que merece. Simplesmente não aconteceu, mas isso não significa que não vá acontecer", acrescentou Usher.

