Sepultura anuncia saída do baterista Eloy Casagrande Greyson Nekrutman assumirá as baquetas para turnê de despedida da banda, a "Celebrating Life through Death"

Crédito foto: Reprodução YouTube / Drumeo

O Sepultura anunciou, nesta terça-feira (27), a saída do baterista Eloy Casagrande, que estava na banda desde 2011. De acordo com um comunicado divulgado à imprensa, a reunião do músico para se desligar do projeto aconteceu no começo de fevereiro e pegou os outros integrantes de surpresa.

O Sepultura também revelou que Greyson Nekrutman assumirá as baquetas para a turnê de despedida da banda, a "Celebrating Life through Death", que tem início no dia 1º de março.

"Depois de 2 anos de concepção e muito trabalho, que envolve a banda, os empresários, a equipe de roadies, gravadoras, advogados, promotores locais e agentes de viagem…

Depois de firmar um acordo com a 30e no Brasil e a Cobra Agency no resto do mundo para anunciar uma tour de despedida, anúncio feito no dia 8 de Dezembro de 2023, para celebrar 40 anos de história intitulada “Celebrating Life through Death”...

Depois de abrir as vendas dos ingressos e de ter tido uma resposta maravilhosa dos nossos fãs, esgotando várias praças pelo mundo, abrindo novas datas e criando uma expectativa mágica e muito positiva…

Depois dos ensaios marcados e confirmados, de toda a estrutura pronta para encarar os próximos 18 meses de shows e celebrações…

No último dia 6 de Fevereiro, em uma reunião extraordinária, o baterista Eloy Casagrande comunicou à banda e aos empresários que está se desligando do Sepultura pra seguir carreira em outro projeto.

Fomos pegos de surpresa, sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer a transição. A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda, abandonando tudo relacionado ao Sepultura.

A nossa história é feita de desafios e são eles que alimentam nossa criatividade e determinação. Não seria agora, depois de tudo que passamos nesses 40 anos, que iriamos desistir, pelo contrário!

Sendo assim, estamos muito felizes em anunciar o espetacular baterista Greyson Nekrutman, que será o nosso parceiro nas baquetas para honrar o compromisso que temos com a Sepulnation e com todos que fazem parte desta celebração!

Sempre fortes e unidos na energia positiva de respeito e gratidão.

Nos vemos na estrada! Vamos celebrar,

Andreas Kisser, Derrick Green e Paulo Xisto"

A turnê “Celebrating Life through Death”, que será a despedida do Sepultura dos palcos, após 40 anos de carreira, tem shows marcados em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Brasília, Uberlândia, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, encerrando a agenda no Brasil, até o momento, com três shows esgotados em São Paulo. O quarteto também segue pela América do Sul e Europa.

