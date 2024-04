Shakira abre o coração em novo álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran". Ouça com todas as letras! Este é o 12º disco da artista, o primeiro desde 2017

Shakira lançou o seu novo disco, "Las Mujeres Ya No Lloran", nesta sexta-feira (22). Este é o décimo segundo álbum da carreira da colombiana, o primeiro desde de "El Dorado", de 2017.

Como esperado, este é um dos trabalhos mais confessionais de Shak. Trata-se do primeiro lançamento da estrela sul americana desde sua separação do ex-jogador de futebol, Gerard Piqué.

O fim do relacionamento inspirou a cantora em muitas das canções deste trabalho. "Las Mujeres Ya No Lloran" ("As Mulheres Já Não Choram") reúne um grande time de colaboradores, como Cardi B, Rauw Alejandro, Karol G, entre outros.

Ouça "Las Mujeres Ya No Lloran", com todas as letras, abaixo:

1.⁠ Puntería (With Cardi B)

2.⁠ ⁠La Fuerte (With Bizarrap)

3.⁠ Tiempo Sin Verte

4.⁠ Cohete (Ft. Rauw Alejandro)

5.⁠ (Entre Paréntesis) (Ft. Grupo Frontera)

6.⁠ ⁠Cómo, Dónde y Cuándo

7.⁠ ⁠Nassau

8.⁠ ⁠Última

9.⁠ Te Felicito (feat. Rauw Alejandro)

10.⁠ ⁠Monotonía (ft. Ozuna)

11.⁠ BZRP Music Sessions #53

12.⁠ ⁠TQG (With Karol G)

13.⁠ Acróstico

14.⁠ Copa Vacía (With Manuel Turizo)

15.⁠ El Jefe (Part. Fuerza Regida)

16.⁠ ⁠⁠BZRP Music Sessions #53 (Tiësto Remix)

17. Puntería (With Cardi B) (Vinyl Version)

Fonte: Vagalume