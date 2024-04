Shakira anuncia lançamento de seu novo álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran"

Alto contraste

Shakira anunciou o lançamento de seu novo álbum nesta quinta-feira (15). O disco, o 12º da carreira da colombiana, se chamará "Las Mujeres Ya No Lloran" e chegará às plataformas digitais no dia 22 de março.

O título traz uma frase do hit "BZRP Music Sessions #53", a parceria com Bizarrap que fez bastante sucesso e que aborda o conturbado fim de casamento entre a cantora e o ex-jogador de futebol, Gerard Piqué. A faixa também levou os prêmios de "Canção do Ano" e "Melhor Canção Pop" no Grammy Latino de 2023.

A artista ainda não divulgou a tracklist, mas "Las Mujeres Ya No Lloran" contará com 16 músicas, incluindo os singles já lançados: "BZRP Music Sessions #53", "TQG (With Karol G)", "Te Felicito (feat. Rauw Alejandro)", "Copa Vacía (With Manuel Turizo)"

"Meu novo álbum, que será lançado em 22 de março, foi criado junto com todos vocês, minha matilha de lobas que estiveram ao meu lado em cada passo do caminho. A produção deste trabalho foi um processo alquímico. Ao escrever cada música, reconstruí a mim mesma. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em força", escreveu Shakira no post sobre o lançamento. Veja abaixo:

