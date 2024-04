Shakira diz que está "livre" após separação de Gerard Piqué: "Agora eu posso realmente trabalhar" Cantora divulgou seu novo álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", no programa do apresentador Jimmy Fallon

Crédito foto: Reprodução YouTube

Shakira acabou de lançar seu novo álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", na última sexta-feira (22), e afirmou que sua separação de Gerard Piqué ajudou que ela voltasse a trabalhar em estúdio.

Em sua participação no programa do apresentador Jimmy Fallon, que foi ao ar nesta segunda-feira (25), a cantora contou que se sente "livre" após o divórcio e que o fato de estar casada no passado não lhe permitia ter tempo para trabalhar em novo disco.

“Estava lançando músicas aqui e ali, mas era muito difícil para mim montar um trabalho”, disse Shakira.

"Eu não tinha tempo. Era o fator marido. Agora estou sem marido. Sim, o marido estava me arrastando para baixo. Agora estou livre. Agora posso realmente trabalhar", continuou.

O álbum é o 12º de sua carreira e sucede "El Dorado", de 2017.

Sobre a escolha do título deste trabalho, que aborda os sentimentos de seu divórcio e que em português pode ser traduzido para "As mulheres não choram mais", a colombiana explicou: "Agora é a vez dos homens. Durante muito tempo fomos obrigadas a chorar com um roteiro nas mãos e sem fim só porque somos mulheres. Temos que esconder a nossa dor diante dos nossos filhos, diante da sociedade".

"Temos que nos curar de uma certa maneira. E não acho que alguém deva nos dizer como nos curar. Ninguém deve dizer a uma loba como lamber suas feridas", acrescentou.

