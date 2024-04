Shakira faz performance de "Puntería" na televisão. Veja! Música faz parte do novo álbum da colombiana

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Com um disco recém-lançado, Shakira esteve ontem (25) no talk show de Jimmy Fallon para bater um papo com o comediante e mostrar uma de suas novas canções.

Para a performance, a colombiana escolheu cantar o single "Puntería", um dos destaques de "Las Mujeres Ya No Lloran", seu primeiro disco de estúdio em sete anos. A música tem a participação de Cardi B em sua versão original.

Veja a apresentação:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume