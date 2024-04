Shakira faz show para 40 mil pessoas na Times Square em Nova Iorque. Veja! Para divulgar seu novo álbum, cantora fez performance de 15 minutos no coração da cidade

Shakira literalmente parou o trânsito em uma das mais famosas, e movimentadas, avenidas do planeta: A Times Square, em Nova Iorque. A colombiana juntou estimadas 40 mil pessoas para vê-la cantar sucessos e novidades de "Las Mujeres Ya No Lloran", seu novo álbum, no palco da TSX.

Hips Don't Lie", a roqueira "Cómo, Dónde y Cuándo" (onde ela tocou baixo) e o encerramento ("BZRP Music Sessions #53"), além do momento em que ela se durigiu ao público, majoritariamente latino, perguntando a nacionalidade deles - os venezuelanos, e como não poderia deixar de ser, seus compatriotas, foram os mais animados.

A performance teve o seguinte setlist:

Hips Don't Lie"

"Te Felicito" / "TQG"

"Cómo, Dónde y Cuándo"

"Puntería"

"BZRP Music Sessions #53"

Veja:

