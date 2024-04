Shakira nega ter descoberto suposta traição de Gerard Piqué através de pote de geleia

Alto contraste

Crédito foto: Nicolas Gerardin / Shakira Instagram

Shakira decidiu colocar um ponto final em um boato sobre o fim de seu casamento com Gerard Piqué. Na ocasião, um dos principais rumores que repercutiu entre os fãs e a imprensa internacional é de que a cantora teria descoberto a suposta traição do ex-jogador de futebol através de um pote de geleia.

A situação, divulgada pelo Socialité (programa de TV espanhol) na época, teria acontecido após a cantora chegar de uma viagem e ver que alguém havia comido um pouco de sua geleia, o que ela achou estranho, já que nem Piqué ou seus filhos gostavam do sabor do produto, desconfiando, assim, de que uma pessoa diferente havia estado na sua casa e tido a permissão para mexer tranquilamente em sua geladeira.

Em uma recente entrevista ao The Sunday Times, a colombiana não entrou em mais detalhes, mas disse não saber do que se tratava esse rumor, desmentindo a informação: "Não é verdade", disse ela, rindo.

Ainda na conversa, Shakira também falou sobre ter priorizado o amor ao invés de sua carreira. “Durante muito tempo, eu deixei minha carreira pausada para estar ao lado de Gerard, para que ele pudesse jogar futebol. Houve muito sacrifício por amor".

Sobre a inspiração em seu novo álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", que chegará às plataformas digitais nesta próxima sexta-feira (22), e que abordará os sentimentos pelos quais passou depois do fim do casamento, ela explicou: “Houve tantos pedaços da minha vida que desmoronaram diante dos meus olhos e eu tive que me reconstruir de certa forma, pegando os ossos do chão e juntando todos eles. A cola que mantinha tudo junto era a música".

Fonte: Vagalume