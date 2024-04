Shakira virá ao Brasil ainda em 2024, diz jornalista

Alto contraste

Tudo indica que os fãs brasileiros de Shakira finalmente poderão vê-la novamente nos palcos do país ainda este ano e bem no começo de sua nova turnê.



O jornalista José Norberto Flesch disse em sua conta no Twitter que a vinda da colombiana já está acertada e deve acontecer em novembro ou dezembro. Ele prometeu mais detalhes em breve.



A informação está alinhada com a fala da cantora durante sua presença surpresa no show de Bizarrap no Coachella. No palco da Sahara Tent, ela disse que sairia em turnê para divulgar o recém-lançado "Las Mujeres Ya No Lloran" em novembro.



Desde os anos 90, Shakira já veio muito ao Brasil, ainda que as visitas tenham ficado menos frequentes. A última vinda aconteceu em 2018, quando ela se apresentou em Porto Alegre e São Paulo com a turnê "El Dorado".



Fonte: Vagalume