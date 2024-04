Shawn Mendes e Charlie Puth são anunciados para o Rock in Rio 2024

Alto contraste

O Rock in Rio 2024 anunciou mais duas grandes novidades em seu line-up, nesta quinta-feira (7). O astro canadense Shawn Mendes e o cantor pop Charlie Puth foram confirmados para o festival que acontecerá em setembro.

Em um post no Instagram, Shawn falou sobre voltar aos palcos, além de contar novidades sobre a sua carreira. "Já faz muito tempo desde a última vez que toquei ao vivo e estou muito animado em compartilhar que serei a atração principal do Rock In Rio no dia 22 de setembro. Senti muita falta de estar no palco e ver vocês pessoalmente! Também estou trabalhando em um novo álbum e mal posso esperar para tocar essas canções novas ao vivo para vocês".

Para completar, Mendes escreveu em português no final do post para os admiradores brasileiros: "Eu te amo".

Puth, por sua vez, fez um comunicado mais ecônomico. "Vejo vocês em setembro, Rock in Rio".

A voz do sucesso "Attention" estará no Palco Mundo no dia 19, ao lado de Ed Sheeran, Joss Stone, Gloria Groove e Jão.

A organização do Rock in Rio ainda informou a data do show do astro do R&B, Ne-yo: dia 22. Outra novidade é a performance de Luedji Luna com Tássia Reis e Xênia França, no Dia Delas, 20, no Palco Sunset.

Veja as postagens de anúncio do festival a seguir:

Fonte: Vagalume