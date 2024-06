Shelter anuncia dois shows no Brasil para dezembro

Alto contraste

A+

A-

O Shelter, banda de hardcore punk formada em Nova York nos anos 90, voltará ao Brasil após 24 anos. Conhecidos por fazerem parte do movimento Hare Krishna, o grupo liderado pelo vocalista Ray Cappo (também do Youth Of Today) fará dois shows por aqui no final do ano.



A banda se apresentará em Curitiba, no Basement Cultura, no dia 14 de dezembro, e em São Paulo, no Carioca Club, no dia 15 de dezembro. Os ingressos já estão disponíveis no site da Fastix.com.br .



Clique para ver no Vagalume



Serviço



Curitiba

Data: 14 de dezembro de 2024

Horário: 16h

Local: Basement Cultural

Endereço: Rua Desembargador Benvindo Valente, 260 – São Francisco – Curitiba, PR

Ingresso: https://fastix.com.br/events/shelter-em-curitiba



São Paulo

Data: 15 de dezembro de 2024

Horário: 16h

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros, São Paulo – SP

Ingresso: https://fastix.com.br/events/shelter-em-sao-paulo



Carregando a temática religiosa em suas letras, o Shelter também é conhecido por ter criado o subgênero "Krishnacore". O principal single da banda, "Here We Go", faz parte do álbum "Mantra", lançado 1995, e soma mais de 2 milhões de reproduções no Spotify.



Clique para ver no Vagalume



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume