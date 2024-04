Sia divulga versão oficial de "Incredible", parceria com Labrinth. Ouça com a letra Faixa foi composta pelos artistas quando formaram o grupo LSD, ao lado de Diplo

Sia lançou mais um single de seu próximo álbum, "Reasonable Woman", nesta sexta-feira (5). Trata-se de "Incredible", uma faixa já conhecida pelos fãs que seguem de perto a australiana.

Explica-se: a música foi composta quando ela formava o grupo LSD (ao lado de Labrinth e Diplo), e chegou a ter uma gravação não oficial vazada na internet. Com o artista britânico, ela agora traz a versão oficial da canção.

Ouça "Incredible (Feat. Labrinth)", com a letra e a tradução, abaixo:

"Incredible (Feat. Labrinth)"

Hey, you know the world gets tough

Say the word and I'll lift you up

Yeah, I know the world gets tough

Say the word and I'll lift you up

Gimme all your venom, yeah, I love that shit

Give it to me good, you know I won't get sick

Gimme all your poison, I'm immune to it

I'm immune to it

Give me all your venom, yeah, I love that shit

Give it to me good, you know I won't get sick

Give me all your poison, I'm immune to it

I'm immune to it (Hey)

I am incredible, incredible, incredible

Hey, I am incredible, incredible, incredible

Hey, I am incredible, incredible, incredible

Hey, I am incredible, incredible, in—

Incredible

Incredible, oh

Incredible

Incredible, oh

Hey, you know the world gets tough

Say the word and I'll lift you up

Yeah, you know the world gets tough

Say the word and I'll lift you up, yeah

Gimme all your venom, yeah, I love that shit

Give it to me, woman, no, I won't get sick

Gimme all your poison, I'm immune to it

I'm immune to it (Ayy)

Give me all your venom, yeah, I love that shit

Give it to me, woman, no, I won't get sick

Give me all your poison, I'm immune to it

I'm immune to it (Ayy)

I am incredible, incredible, incredible

Oh, I am incredible, incredible, incredible

Hey, I am incredible, incredible, incredible

Hey, I am incredible, incredible, in—

Incredible

Incredible, oh

Incredible

Incredible, oh

Incredible

Incredible

Incredible

Incredible

Hey, I am incredible

"Incrível"

Ei, você sabe que o mundo fica difícil

Diga a palavra e eu te levantarei

Sim, eu sei que o mundo fica difícil

Diga a palavra e eu te levantarei

Me dê todo o seu veneno, sim, eu amo isso

Dê tudo a mim, você sabe que não vou ficar doente

Me dê todo o seu veneno, sou imune a isso

Sou imune a isso

Dê-me todo o seu veneno, sim, eu amo isso

Dê tudo a mim, você sabe que não vou ficar doente

Dê-me todo o seu veneno, sou imune a isso

Eu sou imune a isso (Ei)

Eu sou incrível, incrível, incrível

Ei, eu sou incrível, incrível, incrível

Ei, eu sou incrível, incrível, incrível

Ei, eu sou incrível, incrível, em—

Incrível

Incrível, ah

Incrível

Incrível, ah

Ei, você sabe que o mundo fica difícil

Diga a palavra e eu te levantarei

Sim, você sabe que o mundo fica difícil

Diga a palavra e eu te levantarei, sim

Me dê todo o seu veneno, sim, eu amo isso

Dê para mim, mulher, não, eu não vou ficar doente

Me dê todo o seu veneno, sou imune a isso

Eu sou imune a isso (Ayy)

Dê-me todo o seu veneno, sim, eu amo isso

Dê para mim, mulher, não, eu não vou ficar doente

Dê-me todo o seu veneno, sou imune a isso

Eu sou imune a isso (Ayy)

Eu sou incrível, incrível, incrível

Oh, eu sou incrível, incrível, incrível

Ei, eu sou incrível, incrível, incrível

Ei, eu sou incrível, incrível, em—

Incrível

Incrível, ah

Incrível

Incrível, ah

Incrível

Incrível

Incrível

Incrível

Ei, eu sou incrível

