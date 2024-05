Silva lança novo álbum de inéditas. Ouça "Encantado"

Vagalume |Do R7

Silva lançou seu mais novo trabalho de inéditas, o sexto de uma carreira que já passa de uma década.



Com sonoridade calcada principalmente na MPB e bossa nova - o violão é o instrumento primordial - "Encantado" tem generosas 16 faixas, incluindo dois interlúdios e uma canção mais experimental de pouco mais de um minuto, a intrigante "Arrebol", composta apenas por Lucas Silva, irmão e parceiro maior do artista.



A opção por uma música mais sofisticada fica clara na escolha dos convidados especiais: Marcos Valle, Arthur Verocai, Leci Brandão, o uruguaio Jorge Drexler e a brilhante cantora portuguesa Carminho, presente na densa "Carmesim", que ainda tem a presença da violonista Gabriela Leite. Todos eles acrescentam os seus talentos e ajudam a trazer mais beleza a esse conjunto de delicadas faixas.



