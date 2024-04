Simone Mendes lança o primeiro volume de "Cantando Sua História". Ouça o EP! Cantora liberou as quatro primeiras músicas do projeto

O primeiro grande projeto de Simone Mendes de 2024 começou a nascer hoje. A cantora lançou o primeiro volume de "Cantando Sua História", seu novo trabalho.

De início ela liberou quatro faixas, que vão do romantismo e sofrência, caso do destaque "Dois Tristes", até o bom-humor de "Beleza Ignorante".

Pelo menos aqui, a artista, que fazia dupla com sua irmã Simaria até 2022, não quis dividir o microfone com mais ninguém. Tanto as duas faixas citadas quanto "Preguiça de Conhecer Gente Nova" e "Me Devorando", que completam o lançamento, não contam com convidados especiais.

Ouça:

